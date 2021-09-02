羽球首度成為帕運正式比賽項目，中華帕運代表隊羽球選手方振宇昨天(1日)為台灣贏下歷史性首勝，今天(2日)在男子單打SU5級小組賽第2戰，13比21、9比21不敵第2種子、馬來西亞選手謝儮好，目前戰績1勝1敗，明天(3日)再拚4強門票。

方振宇賽後指出，對謝儮好這場賽事表現和賽前預期仍有落差，「原本預定要先搶下第1局，但後面自己沒掌控得很好，第2局換到順風的那一邊，很多球很容易出界，真的比較難打一點。」方振宇坦言，今天自己在場上失誤偏多，有點沒有放開來打的感覺。

方振宇認為，謝儮好經驗豐富，臨場反應和調整策略都比自己出色，就算掉了1、2分都能迅速把節奏找回來，「他知道我換邊後因為順風因為怕出界不敢打後場，就一直往前逼迫我，那我也沒有很快調整過來，希望自己可以改善這個缺點。」

明天中午12點方振宇將進行小組賽最後一戰，目前世界排名第8的他，將對上世界排名第36、本屆參賽仍1局未得的埃及選手艾達科羅瑞(Ahmed Magdy ELDakrory)，方振宇不敢大意，表示：「沒有跟他對戰過，還是要好好準備，希望可以順利晉級。」