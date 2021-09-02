桃園市楊梅區1名17歲身障羅姓少女1日前往新竹縣新豐鄉的學校上課後，因下午返家時未趕上校車而在當地緊張得四處徘徊，所幸一旁熱心民眾即時提供羅女手機連絡道剛好至派出所求助的阿嬤，警方隨即載阿嬤駕車10多公里抵達遠在竹北的羅女所在地，順利帶其返家。

楊梅警分局指出，1日下午1名67歲吳姓阿嬤神色緊張地衝進派出所向警員求助，並表示患有身障的孫女下課後遲遲未歸，且因孫女沒有手機難以聯絡讓自己不知所措才尋求警方協助，未料警方了解案情到一半時，阿嬤手機突然響起，接起竟是羅姓孫女的聲音，阿嬤得知孫女安全後才放下心中的大石。

經了解，1名熱心民眾在路邊見羅姓孫女1人獨自徘徊便上前詢問，才知道羅女沒辦法返家，所幸羅女仍記得阿嬤連絡電話才順利聯絡上，聯絡上警方後，員警隨即詢問羅女所在位置，更立即駕車載著阿嬤前往遠在數十公里外的竹北，祖孫才順利相見並返家。

此外，員警載祖孫2人返家時意外發現2人家境困難需要協助，得知消息的上湖派出所所長林祺笙更見義勇為，隨即將百斤白米送至民眾家中，一解祖孫2人民生所需，楊梅分局洪志朋分局長表示，警察除顧治安也要關懷弱勢，讓警察的光芒照進社會弱勢家庭。