賈永婕夫妻首次同台就獻給《TVBS看板人物》，由左至右依序為方念華、賈永婕及王兆杰。（TVBS提供）

賈永婕是首位3度上《《TVBS看板人物》的來賓，左為主持人方念華。（TVBS提供）

賈永婕是首位3度上《《TVBS看板人物》的來賓。（TVBS提供）

由主播方念華所主持的《TVBS看板人物》日前專訪「抗疫女神」賈永婕，被她戲稱為「王秘書」的老公王兆杰也首次同台接受專訪，夫妻倆在螢幕上展現日常鬥嘴情節，逗得方念華頻頻笑場。

方念華問王兆杰對於賈永婕這一連串捐贈醫療器材的行為，「有沒有因此更愛老婆？」怎知王兆杰回說：「我就是在一旁協助她、幫她開車、拍照、還有提包包，因此有些受贈單位還以為我是她的秘書。」一旁賈永婕聽了超心急，直接打插：「老公，念華姐的問題是『你有沒有更愛我』啦！」王兆杰則開玩笑的回答：「不是要讓我抱怨的意思喔？」

此外，王兆杰加碼爆料，指賈永婕是一個「自帶光跟出場音樂的人」，擁有爆棚的自信心。王兆杰說：「她的個性就是你想聽的、不想聽的，都要聽她說完！」不難感受到賈永婕古道熱腸的個性。

而節目製作團隊也出機採訪賈永婕的好朋友們，像是王偉忠、曾寶儀及前主播蔣雅淇，3人不約而同都說，賈永婕是個很直率、溫暖的人，蔣雅淇回憶：「在我很難過的時候，她會直接打電話給我跟我說：『我去妳家陪妳，再三分鐘後到！』」

方念華表示《看板人物》播出至今12年，賈永婕是第1個上3次節目的來賓，第一次是賈永婕創業開婚紗店、第二次她是參加美國舊金山惡魔島的鐵人3項比賽，成功將台灣國旗掛上會場，方念華說：「怎麼也沒想過，永婕第3次來上節目，竟然是因為熱血抗疫！」

賈永婕則稱在做這些事情時也沒多想，單純想盡力幫助大家，在經歷送愛心便當、捐贈醫療儀器之後，她眼框泛紅感性地說：「做了這些事，能讓天上的爸爸覺得很榮曜，是我最開心的事情！」更多精彩內容，請鎖定TVBS 56頻道，5日(周日)晚11點《TVBS看板人物》。