甲山林生技美學中心。（東森自然美提供）

自然美瑞昇 幸福人生精油禮盒套組 主視覺。（東森自然美提供）

疫情讓全民警戒，更注重消費環境安全，美體SPA業者東森自然美以美容業最高規格消毒防疫，嚴格執行全程配戴口罩及體溫控管，並為貴賓準備專屬護膚療程及拋棄式備品，提供一站式消費服務，包括美甲、美睫、美容、美體。

每間生技美學中心各具特色和美學風格，宛如峇里島渡假風的台北101旗艦店、奢華熱帶風情的高雄美麗島旗艦店、南軟新貴最愛的南港老爺行旅、五星級地標台中金典酒店，甲山林生技美學中心的課程完全在獨立包廂裡進行，每間都有專屬衛浴、安全又隱密，讓人更能安心享受按摩時光。暖色調為主軸的SPA房，搭配木質地板和風設計，進入宛如出國度假般，做完SPA還可加價到專屬湯屋享受溫泉。

板橋希爾頓生技美學中心，位於新板特區的板橋希爾頓生技美學中心，鄰近商圈、辦公大樓、豪宅群和萬坪公園，貴婦與OL上班族，不必長途跋涉，即可在五星級飯店裡做SPA。五行經絡護理課程80分鐘，原價4500元，首次超值體驗價1499元。

此外，品牌也推出精油套組「自然美瑞昇 幸福人生精油禮盒套組」，設計了男性專屬的王者之香06與釋放女性魅力的女神花園07共2款複方精油，另外還有天竺葵與佛手柑2款單方精油，可混搭經典植物按摩油與陶瓷刮痧板按摩使用。