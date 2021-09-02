因著疫情的影響，消費者拉長了在家的時間，同時也增加了居家打掃清潔的頻率，因此輕量、使用起來順手等方便打掃的優點，就成為了消費者購買新吸塵器時的考量，而Dyson今（2日）就推出了全新Dyson V12 Detect Slim智能輕量無線吸塵器，為目前品牌輕量無線吸塵器系列中最強勁及智慧的新品，不僅導入了「全新Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，吸頭蓋右側前端裝入「綠色雷射二極管」，清潔時能輕鬆看到地板上明顯的灰塵。

全新Dyson V12 Detect Slim智能輕量無線吸塵器，透過全新「Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」照亮的效果可凸顯附著於地面上的微塵，讓使用者更能徹底進行清潔。（Dyson提供）

全新Dyson V12 Detect Slim智能輕量無線吸塵器，新增了「視覺化分類統計功能」，可計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕上，依照微粒大小協助判斷家中灰塵組成。（Dyson提供）

全新Dyson V12 Detect Slim智能輕量無線吸塵器，新增了「無纏結錐形吸頭」，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免毛髮纏繞的情況發生。（Dyson提供）

還有全新內置「壓電式聲學感應器」，以測量吸入灰塵的體積與數量，自動調整吸力，更新增了「視覺化分類統計功能」，在LCD螢幕上即能看到吸進的灰塵組成，配上全新「無纏結錐形吸頭」，就不再怕吸頭被頭髮纏結，而且更為一鍵式開關設計、可換電池的設計，主機重量僅1.5kg，打掃起來輕鬆不費力。

LG的A9K系列吸塵器，機身設計主體與地面呈現48度角時，馬達與電池會呈現最佳配重，有效減輕手部負擔，讓手腕與手臂更舒適，因此更獲得了17屆大韓人類工學設計獎。（LG提供）

LG A9K-MAX2無線吸塵器，現享優惠價2萬6900元，回函送拋棄式抹布。（LG提供）

另外LG的A9K系列吸塵器，也是自推出以來就大受歡迎的商品，為每月銷上逾800台的商品，品牌分享到因機身設計主體與地面呈現48度角時，馬達與電池會呈現最佳配重，有效減輕手部負擔，讓手腕與手臂更舒適，因此更獲得了17屆大韓人類工學設計獎，加上擁有吸力大且輕薄的吸頭特性，以及一鍵啟動、可伸縮吸塵管，也是方便使用者的設計，重點加上溼拖吸頭及集塵壓縮，打掃或清潔機身時同樣方便。

小米的米家無線吸塵器 mini，擁有超輕量僅0.5kg的優點以外，還有配備每分鐘8.8萬轉高速無刷馬達，提供高達13000Pa超強吸力。（小米提供）

米家無線吸塵器 mini，定價1095元。（小米提供）

但仍有不少小資族捨不得買破2萬元的吸塵器，而小米的米家無線吸塵器 mini就正剛好，擁有超輕量僅0.5kg的優點以外，還有配備每分鐘8.8萬轉高速無刷馬達，提供高達13000Pa超強吸力，內建初濾鋼網與HEPA高效濾芯，整機過濾效率高達99.5%，小空間吸地上的頭髮、食物碎屑、甚至鍵盤均沒問題。