首批BNT疫苗今抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」字樣消失，永齡基金會執行長劉宥彤表示，在德國因廠商宣傳慣例，會張貼非捐贈單位向政府說明字樣，但事先並未告知，因此要求抵台移除。對此，中廣董事長趙少康爆料，是民進黨一早派人把它剪掉。

趙少康表示，慈濟、民間企業等單位6月就提出捐贈1500萬劑BNT疫苗，EUA到8月才給，想盡各種辦法拖時間，若6月申請時就予以核准，BNT疫苗就可以早2個月來，拖2個月影響多少人和經濟，最後看到高端撐不起來，才勉強讓BNT來。

趙少康指出，現在高端扶不起來，光看高端不行才讓BNT疫苗進來，為什麼從德國出來有標籤，到台灣卻沒有？他的瞭解是，民進黨派人把它剪掉的，一大早派人把它剪掉，所以沒有了。

趙少康認為，只要疫苗能夠到就好，有沒有寫「復必泰」或上海復星不重要，既然民進黨不想看到，剪掉就剪掉吧！如果當初林全3千萬劑疫苗可以進來台灣，或許疫情就不會造成這麼多人命損失，不會造成台灣經濟這麼大傷害，也不用花這麼多錢去紓困，民進黨拖了這麼久，捨本逐末因小施大。