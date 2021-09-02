吉力吉撈．鞏冠初登場就開轟。（資料照，味全龍提供）

味全龍小將朱祥麟愛唱歌，平時也常在IG上開直播唱歌給球迷聽，新入團的吉力吉撈．鞏冠（朱立人）不時也來參一腳，「這是我們兩個的興趣也是種紓壓方式，幾乎每天晚上都會唱。」他也從鞏冠身上學到很多，「想學習他的心態，他打球帶給大家安心感，想跟他一樣。」

朱祥麟擁有一副好歌喉，自己也有YOUTUBE頻道，不定時更新影片，也會自創歌曲，偶爾也會在IG上開直播唱歌給大家聽，直播中也常常看到鞏冠前來參一腳，兩人拿起吉他自彈自唱。

不過朱祥麟透露，自己之前其實並不認識鞏冠，是鞏冠來龍隊自主培訓後3天，主動來跟他講話，「他說他有看我的頻道，然後就這樣感情越來越好。」

看到鞏冠中職初登場繳出好表現，朱祥麟也替他感到開心，「真的很感動，他就真的很像自己的哥哥一樣。」朱祥麟希望能夠學習鞏冠的心態，「他打球帶給大家安心感，想跟他一樣。」

朱祥麟8月4日被降下二軍調整，直到2日才通知升上一軍，他說：「這段時間主要是針對想法做調整，之前揮空率太高，要想辦法擊中球，畢竟只要有打中球就有安打的機會，這段時間也有增加重訊，加強身體素質。」