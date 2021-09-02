大陸25歲網紅「迷人的郭老師」（本名：郭蓓蓓）貌不出眾，經常在直播說著讓人摸不著頭緒又匪夷所思的搞笑言論，再搭配上她獨特的口音，讓她意外在網路上爆紅，社群帳號吸引超過700萬人追隨，還跟蔡徐坤、肖戰等當紅偶像直播連線過。然而今(2日)卻驚傳郭老師帳號相繼被抖音、微博等各大社群平台封禁，原因至今不得而知。

在抖音擁有超過700萬粉絲的重口味網紅郭老師，今(2日)突然在微博PO文，希望抖音官方給她一個交代「給我一下解釋，我很無辜」。原來郭老師的帳號不知為何原因慘遭抖音封禁，更奇怪的是，她在微博發文不久，微博帳號也被封了，引爆大陸網友熱議。

大陸人氣網紅郭老師慘遭各大平台封號，原因眾說紛紜。(取自微博)

「早就該封殺了，我不理解她為什麼紅，不評論長相光說言行，莫名其妙大喊大叫聲音刺耳，舌頭在嘴裡拌來拌去，我看了好想給她一拳。太低俗了」、「這個郭老師不是在抖音直播嗎，按照微博的程式她是犯了什麼啊（我很討厭她，單純好奇現在封號的規則）」、「普天同慶」、「從她無緣無故的亂罵人開始就應該有這一天了」、「我對她印象極其不好就是她在鏡頭前曬內褲，我的天我快吐了」。

迷人的郭老師自爆紅以來，爭議多多，以《傳聞中的陳芊芊》走紅的大陸新生代小花趙露思，也曾表達對郭老師的喜愛，未料當粉絲在直播中告知郭老師這件事，郭老師竟臭罵趙露思一頓「讓趙露思跪下給我舔腳，她配嗎」等粗俗言論，惹來大批粉絲不滿。後來郭老師也在直播趙露思道歉，盼風波就此平息。