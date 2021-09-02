蘋果App Store政策受到各國政府打壓後，終於做出些微讓步，宣布開放Spotify、網飛及其他影音應用程式使用外部付費系統，避免蘋果對第三方付費訂閱服務抽成營收。

蘋果1日宣布上述政策變更是為了讓日本公平交易委員會終結調查所做出的讓步，預計新政策將在明年初生效且適用全球。未來凡是提供電子書、影片、音樂等數位內容付費訂閱服務的應用程式，都可在程式內提供連結，讓iOS用戶連到外部網站申請付費訂閱，避免蘋果分享這部分的營收，但遊戲應用程式不在此列。

長久以來App Store禁止第三方應用程式開發商在程式內插入外部付費系統，目的就是強迫程式開發商與蘋果分享30％營收。

日本公平交易委員會自5年前便針對App Store營收分享政策展開調查。韓國國會也在8月底通過法案，禁止App Store強迫應用程式開發商分享30％營收，開創全球先例。