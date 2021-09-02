日本為在東京奧運中重新以彩色煙霧進行飛行表演，先前耗費6年時間和2.31億日圓（約新台幣5800萬元），研發出在一定高度上使用便不會對地面造成影響的染料，結果卻有飛行員為讓民眾開心，在降落前釋放彩色煙霧，導致可能有數百輛民車遭到染色。

《讀賣新聞》報導，日本航空自衛隊最著名的飛行表演隊「藍色衝擊」（Blue Impulse），在8月24日參加完2020東京帕運的開幕表演後，機隊返航並準備於埼玉縣入間基地降落時，3架預備機「想讓基地附近的民眾開心一下」，因此在低空噴出未用完的紅、藍、綠色彩色煙霧，結果卻因當時的飛行高度太低，導致染料沾染到基地附近的民車上。

空自表示，彩色煙霧使用的標準高度為300公尺以上，而當時3架預備機已準備要降落，因此高度自然未達到使用標準。雖然染料不會對人體造成危害，但由於可能有高達數百輛民車受到影響，空自正考慮向車主們賠償重新烤漆等費用。

日本軍事評論家石動龍仁指出，由於彩色煙霧會導致地面遭到染色，「藍色衝擊」自1999年起有近20年僅用白煙進行飛行表演，直到日本獲得2020東京奧運的主辦權後，防衛省才自2013年至2018年花費約2.31億日圓，研發出較為環保，且只要在一定高度以上使用便不會影響地面的彩色染料。

「藍色衝擊」在去年聖火抵達日本、今年東奧和帕奧的開幕儀式上，皆有使用彩色煙霧進行飛行表演。（圖／中央社）

「藍色衝擊」在2020年3月聖火抵達日本、今年東奧和帕奧的開幕儀式上，皆有使用彩色煙霧進行飛行表演，且未對會場地面造成影響，結果卻在「最後的最後」出糗，讓人十分遺憾。