近來公費疫苗第二類對象人數「增胖」問題備受關注，綠營人士指出藍營執政4縣市提報人數最多，企圖甩鍋給國民黨。對民進黨不檢討說明第二類名單標準，轉而抹黑藍營執政縣市，中廣董事長趙少康痛批此舉是「破綻百出的烏賊戰」。

趙少康今(2)日在臉書分析指出，疫苗施打第二類名單不斷膨脹引發民眾不滿，民進黨發動烏賊戰，甩鍋國民黨執政4縣市打最多。但是第二類人數多達27萬人，藍營4縣市列入第二類的只有2萬人，約佔8%，綠營卻只提出「維持防疫體系運作官員」這一個項目的名單指控國民黨，這份表單總人數只有3萬人，就指控藍營佔了7成，請問另外20幾萬人去哪裡了？

趙少康表示，藍營執政4縣市會占7成，其中很多都是第一線的里長、鄰長，而會占7成的原因，是很多民進黨執政的縣市根本沒報，連陳時中都承認很多縣市的里鄰長還沒報上來，真不知道綠營是在抹什麼。

趙少康強調，不反對里長、鄰長打疫苗，他們需要幫忙疫調、查核居家檢疫對象有沒有確實待在家中，相比中央官員每天在辦公室吹冷氣，本來就更有資格先打疫苗。

他進一步分析，第二類名單表上寫中央機關只有1710人，但實際上接種的已經有2萬多人，統計數字顯然有貓膩。國民黨要求公開第二類名單是希望找出審核標準到底出了什麼問題，怎麼會讓人數無限制膨脹。結果蔡政府不檢討說明，反用「國民黨四縣市佔7成」的烏賊戰術回應。

趙少康指出，這些名單都是衛福部審查通過的，現在用來甩鍋，代表政府根本無法為自己的決策背書嗎？還稱得上是執政黨嗎？連統計數據都破綻百出，貽笑大方。

最後，趙少康請蔡政府及民進黨確實回應三個問題：

一、中央同意把里鄰長全面加進第二類後，各縣市上報情況如何？那些縣市還沒上報？有無縣市把注射過疫苗的里鄰長放在其他類別？

二、第2類第4項「中央衛生單位第一線防疫人員」員額明明只有1千多人，為什麼造冊人數暴增到2萬多？

三、如果第二類真的以藍營居多，早就公布名單把國民黨打趴了，但國民黨提案要求公開名單，民進黨還要反對封殺，只揭露局部資料的原因。