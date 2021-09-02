國內採購的首批BNT疫苗到貨，原本準備打AZ、莫德納或高端疫苗的人，意願可能又被動搖，衛福部公布，施打高端疫苗人次，從8月23日開打當日的16萬多人，驟降到昨(1)日只剩536人，外界好奇高端若在有效期限內打不完怎麼辦？有網友透露，剩下的可能「這群人」準備接收。

高端單日施打人數崩盤創新低 邱淑媞嗆：政治操弄民眾看得見

根據衛福部今(2)日公布的COVID-19 疫苗接種統計資料，9月1日COVID-19疫苗共接種1萬8895劑，其中AZ接種1萬0627劑，莫德納7732劑，高端536劑。截至目前為止，累計接種1098萬2471 劑，其中AZ接種658萬9379劑，莫德納374萬1157劑，高端65萬1935 劑，疫苗接種人口涵蓋率42.80 %。

根據衛福部今(2)日公布的COVID-19 疫苗接種統計資料，高端9月1日接種劑數只有536劑。(圖/截自衛福部官網)

對於高端接種人數雪崩，有網友在《PTT》表示，高端疫苗應該不是慈善捐贈疫苗，是賣給政府的，好奇如果民眾反應繼續不踴躍，政府買的量沒打完會怎麼處理？剩下的錢要付嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「錢當然要付啊，約都簽了」、「打不打隨便你，錢應該已經收了」、「已經用你的稅支付了」、「看邦交國收不收啊」，還有不少人回應「國軍弟兄！」、「用不完的東西都是國軍接收」。

有網友反問「香蕉生產過剩給誰吃？這樣知道答案了嗎」，還有人說「國軍瑟瑟發抖中」準備接收，直呼真是辛苦偉大的國軍了！也有人忍不住嗆「把國軍當收垃圾的是嗎」、「萊豬加上高端，根本回收業者」。

由於9月開始恢復役男正常徵集，國防部日前曾將向中央流行疫情指揮中心提出疫苗需求，且「撥什麼就打什麼」，沒有指定疫苗種類，但陳時中也表示，將尊重役男意願，不會強迫打高端。