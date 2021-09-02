今天午後對流旺盛，嘉義至高雄發生局部大雨，造成嘉義、雲林部分地區停電。台電表示，嘉義忠孝北街一帶，晚間6時左右因電桿開關遭雷擊，造成2700餘戶停電，已於晚間7時10分全數復電；至於雲林，詳細停電原因尚在確認。

台電表示，嘉義忠孝北街一帶，因電桿開關遭雷擊，造成2700餘戶停電，台電人員於晚間6時24分接獲通報、並進行搶修，已於晚間7時10分全數復電。

至於雲林地區，也有網友在臉書社團指出，二崙、崙背鄉發生無預警停電事故，對此，台電表示，目前仍在確認停電原因，將儘速派員搶修。