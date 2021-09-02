中國黃金集團有限公司 (標普評等BBB，展望「穩定」）是2021年大宗商品熱炒的受益者。標準普爾全球評級2日指出，2021年黃金和銅的價格漂亮，加上產量穩定、持續成本控制，該公司的2021-2022年債務與 EBITDA比，將處於4.1～5.5倍，這是多年來的低點。從歷史點來看，2020年該值約4.7倍、2015至2019年的五年平均值則為8.1倍。

標普估計，中國黃金集團2021年、2022年產生人民幣（以下同）110億元至115億元的 EBITDA，相較上，2020年為100億元。此項估值是在基本假設，黃金和銅2021年剩餘時間的平均價格分別為每盎司1800美元和每噸9000美元，2022年為每盎司1600美元和每噸8500美元。

中國黃金集團2021-2022年資本支出平均70億元至80億元，2020年為34億元，兩者支出差異在於現有礦山的勘探、擴建和技術升級，資本支出增強反映了該公司的業務發展潛力。此外，中國黃金集團對於海外收購持開放態度，並一直保持謹慎和選擇性，因此標普沒有將任何潛在的收購納入此次的案例研究範圍。