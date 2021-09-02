美國海軍第3艘朱瓦特級驅逐艦 (Zumwalt-class destroyer)-林登B詹森號 (DDG 1002USS Lyndon B Johnson)已完成建造，剛離開緬因州造船廠，進行第1趙行海上測試。

海軍科技(naval-technology)報導，第1趟試航會先測試航航操作系統，先從港口內進行，然後離開港口到海上進行全系統演練，這次出海也是它首次開向大西洋。

美國海軍執行計畫辦公室 (PEO) 船舶項目經理馬修·史羅德(Matthew Schroeder)說：「這場試驗為海軍工業團隊提供了測試船舶能力和戰備狀態的機會。」

「該艦已準備好測試船體、機械和電氣系統是否可靠、並在日後完成戰鬥系統的安裝和啟用。」

通用巴斯鋼鐵(GD BIW)於2017年1月，為詹森號進行龍骨鋪設儀式，它的建造進度相當快，2019年4月27日完成，由詹森的2位女兒：琳達（Lynda Johnson Robb）和露西（Luci Johnson）進行擲瓶禮。

舷號DDG 1002的詹森號，是朱瓦特級驅逐艦的3號艦，同時也是最後一艘，其實原本朱瓦特級的預計數量有28艘，但21世紀初的反恐戰爭耗資過大，造艦計畫一直被縮減，最後只留下3艘。數量過少使得該型艦即使相當先進，但也很難部署，後勤是未來的大問題。

朱瓦特級有著極簡單外型，還有個銳利的穿浪式艦首，為匿蹤考量做到了極致，它的原設想任務包括對陸地的打擊行動，因此重視低識別與靜音，接近敵方沿海後，以幾種先進武器對陸地目標打擊。

它有2門155公釐大口徑先進艦砲，理論射程可達100公里。

然而由於朱瓦特級只有3艘，因此先進艦砲系統 (AGS)僅是勉強完成，更核心的遠程對地攻擊砲彈 (LRLAP)可能沒有著落，暴增的成本使1枚LRLAP貴到80萬美元之譜。

能寄望的武器可能剩下Mk-57垂直發射系統，Mk-57可安裝各式海軍通用的幾種飛彈，包括標準飛彈、海軍打擊飛彈、魚叉飛彈等等。