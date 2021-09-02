市場2日傳出消息，蘋果為了其Apple Car正在日韓拜訪車廠，欲建立亞洲供應鏈。而在6月時則有消息稱，蘋果拜訪大陸電池巨頭寧德時代、比亞迪，也讓外界關注陸廠能否為Apple Car供應鏈電池。

陸廠對於Apple Car的大單有優勢也有劣勢，優勢在於市場廣傳蘋果偏好磷酸鐵鋰電池，而這方面一直是大陸電池廠商的強項，且為解決磷酸鐵鋰電池能量密度低導致的續航力低落等問題，陸廠持續在技術上突破與改良。

劣勢在於蘋果有意要求電池供應商赴美設廠，在當前中美摩擦下使陸廠不敢輕舉妄動，傳寧德時代方面便擔憂成本、中美緊張等問題，不願意赴美建廠。

市場靜觀蘋果近期會否就Apple Car有更多新訊息。21世紀經濟報導引述諾貝爾化學獎得主、「鋰電池之父」吉野彰預測稱，蘋果若想要在2025年前推出Apple Car，很可能會在2021年底便先公布相關內容。