林櫻櫻因八八風災時撿拾漂流木而與藝術有了連結，她先生也因此開啟雕刻之旅。（張亦惠攝）

素人燒烙畫家林櫻櫻因八八風災撿拾漂流木而接觸藝術，剛開始接觸水墨畫、木雕，後來從無到有學習燒烙畫至今已有5年時間，但因有興趣加上耐心、用心，作品曾在日本得獎，9月3日起將在竹崎文化藝術基金會受度開設個人展覽。

林櫻櫻說，原先對木頭一竅不通，八八風災後海邊布滿漂流木，當時是想淨灘盡一份力，卻發現有許多人在撿拾漂流木，回家後思考如何使用這些木頭，因此開始學習木雕，後來改學燒烙畫。從一開始學習如何控制筆觸到獲得日本比賽獎項，林櫻櫻說，一切都是靠耐心跟用心，學燒烙畫後自己也變得較沉靜。

林櫻櫻過去從未接觸繪畫，一開始先向廟宇木雕師學習雕刻，因想為木頭創造更多變化請益台南知名燒烙家林姮惠研習燒烙，2018年報名「日本東京烙畫展」獲得佳作，這幾年也持續創作，因喜愛這門藝術時常畫到半夜1、2點。

首次開個展的林櫻櫻表示，燒烙是拿熾熱的金屬筆在木頭上以燒烙出的色澤呈現層次，需要很專注，只要稍有「閃失」一整塊木頭就可能被毀了，且跟一般繪畫不同是每件作品創作時間以「月」計算，十分費工。

邀請林櫻櫻來開展的竹崎文化藝術基金會董事長何子凡說，這次邀請老師辦理個展，不僅為鄉親帶來不一樣的觀展體驗，更期待這門有「溫度」的燒烙藝術，未來能為盛產竹木材料的竹崎地區播下創作種子，也讓燒烙成為帶有地方產業特色的藝術創作方式。