華梵大學產業新尖兵職訓課程學員顏憶如於上課期間進行銷售直播實況。（華梵大學提供）

台灣疫情5月升溫後重創國內經濟，失業率一度飆新高，為了協助弱勢者脫困，華梵大學突破疫情限制，於短時間內火速開辦「產業新尖兵」職訓課程，以線上實作方式提供待業青年擁有微電商行銷等最火紅的求職技能，預計共將培訓出2400名產業新尖兵，展開後疫情時代翻轉失業的大逆襲，也開發出大學教育的新模式。

華梵大學表示，「產業新尖兵計畫」是勞動部勞動力發展署委託華梵大學開辦的職業訓練課程，開設班別涵蓋電子商務、電商行銷、跨境行銷、AI人工智慧、物聯網應用工程師、大數據工程師、雙語人工智慧系統、智慧無人機等30餘類國家最需要的產業領域，也是後疫情時代亟需的最先進專業課程。

為了協助失業弱勢青年重新出發，華梵大學推廣教育處臺北承德中心團隊特地全體總動員，於今年3至5月深入臺北市大同、中山、士林等區各里，逐一拜訪8位市議員與105位里長，請「土地公」們輔導里內弱勢青年優先報名參加，習得產業創新技能，投入創新產業翻轉人生。

華梵大學表示，產業新尖兵計畫學員由政府補助全額學費，每月還能領取8000元學習獎勵金，3個月課程總計可領到24000元，又能習得一技之長，對於待業與失業青年來說無異是天上掉下來的禮物，因此在本土疫情尚未爆發時，即出現供不應求的情況，結業時更因每位學員都能現場展示出令企業主驚艷的成果作品，不少人還順利媒合到工作。

直到5月中旬三級防疫警戒啟動之後，華梵產業新尖兵計畫不得不停辦實體課程，但無奈此時失業人潮卻開始一波波湧現；例如今年剛從菲律賓留學返臺的李佩穎，滿心期待展開求職生活，沒想到三級警戒打亂了她所有的規劃；還有6月剛從政大國貿系畢業的新鮮人楊治家，也無法如願進入跨境電商公司實習工作。這對她們來說都是沉重的打擊。

不忍疫情重創有為青年的人生方向，華梵大學當下再度決定秉持慈悲辦學理念，於疫情最危險的時刻動員人力、物力，火速開發出完備的標準化遠距授課系統，從報到、開課、教務與學務管理，一律採線上方式進行，只為了替待業青年提供一線希望。

結果出乎意料的，疫情下的華梵產業新尖兵課程讓宅在家的失業、待業青年趨之若鶩，班班爆滿，5月底至6月底短短一個月內即完成14班次的開辦，至8月底更有30班次共911人次參訓，授課品質並獲勞動部勞動力發展署全臺各分署的支持。

華梵大學校長林從一表示，正因為咬牙克服了困難，華梵大學發展出了後疫情時代的大學教育新模式，使小而精緻的華梵大學得以成功推動全國規模最大的勞動部產業新尖兵計畫，為失業青年再就業增能做出貢獻，不僅體現大學的社會責任，更堪稱政府委辦職訓的第一品牌！

截至目前為止，華梵大學總計動員超過200名工作人力及講師，申請到共76班產業新尖兵計畫，職訓範圍遍及全臺北、中、南、東等13縣市，其中46班現正如火如荼招生中，預計可幫助2400名待業及失業青年。

於三級警戒期間參加438小時專業微電商國際行銷整合課程的李佩穎和楊治家便表示，華梵大學設計的遠距上課模式非常實用，加上產學合作廠商的協助，上課期間就可在家透過網路行銷賺錢，結訓後也有機會被廠商直接聘用，一舉數得。

微電商行銷課程班講師陳孟宏也感動的說，華梵產業新尖兵職訓班讓他見識到世代交替下的青年，因為疫情與專業能力的不足而徘迴在人生的十字路口，但只要願意跟隨課程的腳步，堅定轉動命運的方向盤，往人生的道路前進，就已經走在成功的路上。詳細資訊臉書可搜尋「華梵大學推廣教育處」。