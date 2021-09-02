胡瓜（左）與阿翔今年入圍金鐘「綜藝節目主持人獎」。（民視提供）

第56屆金鐘獎入圍名單於2日揭曉，綜藝大哥大胡瓜與阿翔第3度以《綜藝大集合》提名「綜藝節目主持人獎」，胡瓜透過民視發表感言，除了謝謝評審的肯定以外，也稱這個節目可以完成要感謝的人太多了。

胡瓜表示：「謝謝幕後的工作人員辛苦的付出，謝謝來自四面八方加碼的好朋友們，謝謝民視，也謝謝參加節目的所有藝人博命演出，衷心地感謝每一集都有各個不同領域的觀眾朋友的參與，沒有你們就沒有《綜藝大集合》，這份榮耀是屬於大家的。往後的日子希望繼續送幸福給大家！防疫期間還是要好好照顧自己的身體，祝大家都要健康平安。」

阿翔則特別感謝「大藝娛樂」製作團隊一起努力奮戰，因為疫情，節目從外景改到棚內，但節目精采度、歡樂感沒有因此減少，謝謝一直在電視機前面收看節目的觀眾，感謝民視，更謝謝瓜哥一路的帶領。

《大集合》5月因疫情關係暫停錄影，直到上月初恢復錄影，由於胡瓜20年來從未缺席，4次告假引人聯想，加上他之前曾說要引退、交棒給年輕人，合約又將於11月到期等消息，請辭之說不脛而走，好在胡瓜上周歸隊錄影，澄清因疫情關係，顧慮家裡有3位長輩，現在疫情趨緩，所以重返攝影棚錄影，讓喜愛他的粉絲鬆一口氣。