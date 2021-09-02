獲利好，未來展望就光明。國泰金控2日宣布，獲得國際信用評級機構穆迪（Moodys）宣布調升金控及旗下子公司國泰人壽的展望，從「負向」拉升至「穩定」，並調升國泰世華銀行長期評等從A2至A1，國泰產險評等及展望則維持「穩定」。

國壽前七月稅後獲利逾864億元，已創1963年成立以來的全年新高，並推升母公司國泰金控前7月稅後獲利達1032億元的歷史新高。

國泰金引述穆迪報告指出，儘管面對低利率環境，隨著資本市場震盪趨緩，國壽憑藉前瞻性商品及投資管理，獲利能力和資本水平持續增強，未來12-18個月預期將維持穩健。雖利率仍處於低檔，國壽依市場利率動態調整宣告利率的政策，有助負債成本下降並緩和利差壓力。同時避險成本改善使經常性收益率壓力得以緩解，且透過靈活操作實現資本利得，挹注獲利強勁增長，使2020年和2021年上半年投資利差為正。另外，隨著股市反彈，股票未實現收益增加及新契約成長趨緩，國壽維持雄厚之資本水準，截至今年6月，國壽資本適足率（RBC）達370％以上，預期未來12個月將持續遠高於法令要求的200％。2021年5~7月期間雖然新冠狀病毒疫情升溫，國泰人壽快速應對，業務和財務表現並未受到過多影響。

穆迪表示，國泰世華銀行近年展現穩定且強健的基本面。過去幾年持續增強資本結構，資產品質長期以來維持良好，在台灣低利率的環境下，持續成長手續費收入，使其獲利能力相對強健且穩定，在嚴謹的流動性控管下，及台灣銀行業流動性充足，為其帶來了優異的流動性。穆迪認為雖然疫情帶來的不確定性尚在，但台灣經濟基本面良好，預期國泰世華銀行未來12-18個月的資產品質維持穩定，財務狀況維持良好。

國泰產險不論是在品牌、市場地位及通路，受惠集團其他子公司的跨售效益，皆維持良好表現，另外，在承保業務及投資績效帶動下，獲利表現強勁。穆迪預期國泰產險在未來12-18個月內，營利能力和資本水準都將維持強健表現。