高天賜坐在燈下將有受水傷、有問題的栗子挑掉，嚴格控管品質。（張亦惠攝）

嘉義縣中埔鄉社口村是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區，每年農曆7月半過後開始採收到中秋節後結束，產期不長，農民高天賜說，今年因氣候關係，產量減少且果實變小，特大號板栗能販售的不多，但甜度及口感不受影響，不少人都回購再回購。

中埔鄉的黃金板栗是「台灣唯一」種植面積約25公頃，已種板栗30多年的農民高天賜說，日本統治時期從韓國引進試種，但因天氣不合失敗，但當時有幾棵苗木活下來，適應該處天氣，阿公一輩開始分送苗木給親友，透過土法煉鋼的方法種出結果率最好的苗，演變至今中埔種植面積約有25公頃。

高天賜說，今年因天氣關係產量約剩下3至4成，因開花時遇上乾旱開花率不佳，結果時又遇大雨落果，果實也較以往縮小，但不影響口感跟甜度，不少顧客預訂的「特大」板栗只能跟他們說抱歉要等明年。

板栗的果實外殼佈滿了綠色棘刺，成熟後會自然落地，農夫撿拾後需將外殼的刺剝掉才是我們看到的栗子，高天賜坐在燈下熟練的挑著栗子，高天賜說，剝掉外殼後會冷藏保鮮，要出貨前需再挑撿3次左右，將水傷、有問題的栗子挑掉，才能出貨給客人。

高天賜說，多年來與生鮮電商平台合作每年都供不應求，加上這幾年氣候暖化，產量一年不如一年，目前也和專家合作探討怎麼改善，希望能提高產量。

中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，中埔板栗果仁飽滿、果肉香甜且較進口栗子又更鬆軟，農會多年來推廣有成，今年板栗產量減少品質不減，目前農會訂單已應接不暇。