(22：10更新)中央氣象局表示，今(2日)起至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強，山區至平地需注意雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。目前日本東方海面的熱帶低壓，預計將持續朝北前進，氣象達人彭啟明預測，9月10日左右可能又有低壓擾動，有颱風發展。

又有颱風形成？今起午後雷雨彈開炸五天 氣象局最新說明｜2021.09.02

熱帶性低氣壓TD15預測路徑。(圖/氣象局)

氣象局表示，明天(3日)各地大部分時間仍是多雲到晴的天氣，由於太平洋高壓持續偏弱，台灣附近水氣多，除了清晨、夜晚西半部有零星降雨外，午後西半部地區及東半部山區也有局部短暫雷陣雨，北部地區午後降雨的地方會比今天再多一些，而中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化；另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨；各地高溫約32至34度。

2至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六至下周一(4日至6日)太平洋高壓偏弱，各地雖大多為多雲到晴，不過午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣；另外，東南部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，西半部夜晚、清晨也有零星降雨。

彭啟明在臉書表示，周五高壓慢慢東退，午後雷陣雨的機會增加，尤其在北部會更明顯一點，九月中旬前，大概是10號左右(下周五)，可能就有低壓擾動，有颱風發展，目前秋季的預測來看，今年可能是暖秋，雨水正常偏多的，仍要留意秋颱。