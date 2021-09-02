網紅「Gino勁宥」（莊凱博）日前驚爆在去年5月二度性侵同一工作室的女直播主被判刑。現在更爆出Gino勁宥恐怕不是第一次做這種事，因為今(2日)又有一位知名美女Coser控訴，在租屋處慘遭Gino勁宥以手指強硬得逞的不堪回首過往，同時也自責當時沒有採取法律行動，坦言因為自己當下很無助，羞愧到不知道該如何啟齒…。

隨著許多受害者勇敢發聲指控Gino勁宥惡行，在網路上擁有數十萬粉絲的知名美女Coser今日也發聲控訴昔日遭Gino勁宥粗暴對待的過往，表示當年因為出於信任，答應讓對方來自己新租屋處參觀。想不到就在她起身去上廁所時，突遭Gino勁宥撲倒並重重壓在床上，「後來…受到他各種粗暴的對待，強吻、摸胸和私密處…等等當下我腦袋一片空白、混亂、惶恐...出於本能的向他表達拒絕，清楚的說了「不要」、「不行」等，試著向他表達我的恐懼，請他能夠冷靜停止。」

Gino勁宥已將IG轉為私人帳號。YouTube頻道也關閉。(取自IG)

美女Coser表示雖然最後以朋友要來找我們了為由，勉強保住最後底線，但仍被Gino勁宥以手指強硬得逞。她說這件事很少人知道，因為她幾乎說不出口，更考慮到身為同行的關係，膽小、害怕而沒有採取法律行動，「我心裡很清楚，我的縱容，可能助長他，更膽大妄為。對此，我感到非常抱歉。我自己也很自責。」

她說或許Gino勁宥認為她可以欺負，後來又發生幾次不好的事，「比方有一次，在我們一起，上培訓課程的教室外，我在走廊碰到他，被他強行抱住...晚上跟某經紀公司一起談完合作，在餐廳門口外暗處，又強行抱住我、強吻...一而再再而三。」

隨著許多受害者發聲，她認為自己應該更有勇氣一點，第一次坦白此事，希望Gino勁宥學到教訓，別把自己快樂建立在別人痛苦上，「請不要利用別人對你的信任、關係，傷害別人，好不好？」