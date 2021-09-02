第56屆電視金鐘獎入圍名單今（2）日公布，去年許多經典作品都不負眾望被提名，但受到許多喜愛的消防職人劇《火神的眼淚》卻沒入圍半項，讓大批網友崩潰，對此，官方粉絲專頁也做出回應了。

金鐘56入圍名單揭曉後，許多網友看到《火神的眼淚》沒被提名任何獎項，在PTT上掀起一陣熱議，紛紛哀嚎不可能，甚至直接私訊《火神》官方粉絲專頁詢問，而劇組也親自發聲解惑：「因為《火神的眼淚》是今年5/1首播，依規定要報名明年的『金鐘57屆』啦！」

劇組特別提到《火神》在聲量和口碑上都獲得2021上半年第一名，認為某種程度上算是已經得獎了，感謝大家的支持。另外，劇中演員劉冠廷憑《致親愛的孤獨者-小薰》在這次金鐘56入圍迷你劇集男主角。

金鐘56入圍名單公布，《天橋上的魔術師》入圍14項、《做工的人》金鐘入圍9項、《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍8項，都是去年叫好叫座的經典作品，頒獎典禮將於10月2日舉行。