近日不斷有民眾接種疫苗出現不良反應，基隆市甚至有民眾接種高端疫苗後死亡，國民黨前立委謝國樑表示，看到市府消極態度，感到難過與不平，並痛批衛福部制定賠償程序曠日費時，盼審議委員會能盡速審理通過。

謝國樑表示，新冠肺炎尚未有解方之前，接種疫苗是目前最好的方案，但不斷有民眾施打後，出現身體不適或甚至死亡案例，基隆也有類似狀況，其中一起是在七堵區某市場販賣豬肉詹姓男子，7月19日接種疫苗後，出現嚴重不良反應，目前仍無法下床走路，另一起則是接種高端後猝死的王姓女子。

謝國樑說，詹男是家庭經濟來源，現在倒下，導致家庭生計出狀況，家屬無力負擔龐大醫藥費，相當徬徨無助，他希望能協助詹太太度過難關，另外，也盼痛失愛女的王爸爸與王媽媽，能早日走出傷痛，並注意身體。

謝國樑指出，民眾在政府大力推廣防疫政策下接種疫苗，但卻在施打後出現狀況，造成生活困頓，他認為，政府必須負起責任，應主動提供相關慰助或安置措施，積極協助家屬度過難關。

謝國樑表示，衛福部有預防接種受害救濟基金，但申請到核撥的流程與時程曠日費時，他將協助家屬申請救濟金，希望審議委員會可以「盡速審議、從寬認定、盡快核發」，多一點同理心，讓制度能有溫度，因為每多拖一天，家屬的不安就多一分，民眾對接種疫苗的信心也少一天。