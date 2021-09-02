台中市39歲邱姓女子在27日注射高端疫苗，29日晚間6點多與家人聊天聊到一半，突然喘不過氣，緊急送到國軍台中醫院急救，心跳1分鐘飆到130多下。30日出院後，昨（1）日又傳出呼吸困難，昏倒掛急診，衛生局表示，將進一步釐清是否與疫苗注射有關。

根據衛生局統計，截至目前為止，台中市接種高端疫苗有不良反應共16人，無通報死亡個案；接種高端疫苗不良反應共16人，無通報死亡個案；接種AZ疫苗不良反應共457人，疑因接種疫苗致死人數共86人；接種莫德納不良反應共107人，疑因接種疫苗致死人數共18人。