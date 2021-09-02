李銘順遺憾劇中弟弟柯叔元成為遺珠。（大慕影藝提供）

昌哥、昌嫂都入圍金鐘獎。（大慕影藝提供）

方宥心入圍迷你劇集女配角獎。（大慕影藝提供）

李銘順逼出無數觀眾眼淚。（大慕影藝提供）

林予晞以《戒指流浪記》入圍金鐘獎迷你劇女主角獎。（晴天影像提供）

Janet入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎。（晴天影像提供）

潘麗麗角逐迷你劇集女配角獎。（公視提供）

改編自作家林立青同名小說、由大慕影藝製作的《做工的人》，囊括2021年電視金鐘獎迷你劇集男女主角、男女配、迷你劇集獎、導演獎等9項大獎，是本屆入圍最大贏家！金鐘視帝、視后李銘順、苗可麗再度以本劇一起入圍，將分別與唐川、劉冠廷、安原良、李曆融以及陸弈靜、林予晞、李雪、徐堰鈴角逐迷你劇集視帝后！

《做工的人》中愛做發財夢的「噗嚨共 」工人男團「阿祈」李銘順、「昌哥」游安順、「阿全」薛仕凌都入圍，主演群中僅飾演弟弟阿欽的柯叔元成為遺珠。李銘順表示，這次入圍讓他覺得練習場是他的幸運地方，「有兩、三次入圍公布的時候，我都在高爾夫練習場！」雖然入圍非常開心，但他也坦言這次心裡有一點遺憾，「就是在戲裡面跟我演兄弟的柯叔元、我弟弟沒有入圍，有一點點的遺憾。因為我一直想，如果兩個可以一起入圍的話是最棒的事情！」入圍後的他對於得獎與否覺得「一切隨緣，我不會去給自己太大壓力，有入圍就是bonus了」。

他強調，其實最開心的是，當時《做工的人》播出時受到大家的喜愛，這已經是很滿足很快樂了，「我要恭喜《做工的人》入圍多項，恭喜導演、恭喜可麗姐，恭喜仕凌，恭喜順哥，恭喜所有入圍者，希望《做工的人》在金鐘獎當天能夠得到獎項，不管是誰得獎，我都會非常開心，謝謝」。

苗可麗表示，當初接演《做工的人》就是希望能為勞工朋友做點什麼，所以還主動爭取、想演這個她害怕的角色，「因為我知道會很辛苦，但覺得從影30幾年了，受到這麼多觀眾的愛護，我應該要用這個身份為社會有所付出；拍攝過程的確辛苦，但看見所有的人的努力，覺得自己好幸運可以是其中的一份子，但沒想到可以因此入圍。感恩評審的厚愛，感恩老天爺總是眷顧著我，恭喜所有入圍的朋友，更謝謝幕後辛苦的團隊夥伴們」。

去年一舉拿下迷你劇男主、男配角獎的硬底子演員游安順，也以《做工的人》「昌哥」一角再度入圍，正忙拍新戲的他無暇發表入圍感言，老婆笑說，去年陪老公走金鐘紅毯的兒子，放學後知道爸爸入圍後有打給電話恭喜爸爸，還童言童語說：「我們又要去走紅毯了！」這次游安順的競爭對手包括同劇的工人麻吉薛仕凌及戴立忍、張復建、陳恩等人。

以《戒指流浪記》入圍迷你劇集女主角獎的林予晞表示，得知入圍當下一片空白，謝謝評審的肯定，可以跟先進前輩們一起入圍，覺得很榮幸。

也以該劇入圍女配角的Janet說，她尖叫激動到快要哭出來，她說雖然過去和金鐘獎緣份有這麼久，入圍8次拿過一次主持人獎，已經很感謝與滿足，但過去10年一直都是以主持人的身份參與，這次真的很不一樣，是第一次以演員身份入圍，非常謝謝北村豐晴導演、葉天倫導演與葉丹青監製和優秀的團隊帶領，她也謝謝劇中前夫黃尚禾，引領自己在演員這條路上，才能走得這麼遠，也很感謝能獲得評審的青睞，有入圍的肯定對她而言已經是莫大的鼓勵，「我終於能以演員的身份被看到了，這是慌亂的疫情間最溫暖的曙光！」

資深演員潘麗麗及黃瀞怡（小薰）也同樣以公視迷你劇集《大債時代》入圍女配角，潘麗麗得知入圍當下正在為新戲定裝，僅簡單開心表示：「很感謝大家的支持與肯定。」小薰劇中飾演同時面對丈夫驟逝以及大筆負債的苦情角色，她得知入圍開心表示：「謝謝《大債時代》！謝謝公視！謝謝廖士涵導演說要讓我挑戰100種哭法、讓我今年順利入圍！連兩年入圍，真的很謝謝評審也很謝謝上帝！」