行政院長蘇貞昌8月30日到中央疫情指揮中心視察，不過，卻被拍到蘇揆座車停好後，蘇揆遲不下車，官員們在座車旁排成一排迎接，38秒後蘇揆才下車。資深媒體人黃暐瀚表示，他仔細看了過去兩年院長到立院的影帶畫面，才發現蘇貞昌習慣性會在車上摸很久。

黃暐瀚2日在《品觀點》表示，其實蘇貞昌院長可以不用在車上這麼久，那天蘇院長到指揮中心，車到了，人卻不下車，讓副指揮官陳宗彥、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、政委羅秉成以及疾管署長周志浩，全都傻站在紅磚道「38秒鐘」，引發網路熱議。

黃暐瀚指出，仔細看當天的畫面，現場有人不斷高喊「快一點、快一點、長官快一點」（這很可能是攝影記者怕蘇揆下車畫面被擋住，才當眾高喊），眼看蘇貞昌一直不下車，疾管署長周志浩急得打電話call人（不知道他call的是誰？）整整38秒之後，蘇貞昌才下車，這時衛福部長陳時中剛好趕到。這段過程被解讀為「耍官威」，蘇貞昌沒有對此解釋，但網路上戰翻了。有人認為蘇院長很可能只是接了通電話，或是剛好在看公文，在車上待得久了一點，是不行嗎？黃暐瀚認為，不是不行，但觀感確實不好。

黃暐瀚表示，政治人物常常「王不見王」，安排行程，前後有別，車停路邊等通知，是常有的事。如果當天蘇貞昌真的接了電話，或是手邊還有公文要看，大可在前一個紅綠燈口路邊停車，等電話講完了，手邊事情辦完了，再開進指揮中心。 就算真有緊急電話臨時打進來，車卻已開進指揮中心了，那也不是問題（若是總統突然打來，能不接嗎）？蘇院長前座有秘書，車停止後，秘書可以先下車說：「抱歉，院長在講電話」，就不會讓等候的官員尷尬，都有處理辦法的。

黃暐瀚指出，他仔細看了過去兩年院長到立院的影帶畫面，才發現蘇貞昌習慣性會在車上摸很久。去年9月29日到立院，停車後30秒，蘇貞昌才下車，而今年3月12日，停車後20秒，蘇貞昌才下車；今年3月23日，蘇揆也在車上多待了25秒鐘。其實，蘇院長可以不用在車上這麼久，今年5月15日，蘇院長也到指揮中心視察，當天蘇院長只花了短短3秒鐘就下車，誰都不尷尬，不是很好嗎？