國民黨台北市議員王欣儀日前接獲陳情，捷運信義安和站1號出口前人行道的導盲貼片，竟然脫落四散，導致視障者無法使用，更可能絆倒路人，她怒轟北市養護品質極差。新建工程處對此表示已完成改善，未來導盲防水PU片將依營建署設計指南，分批汰換為高壓磚。

王欣儀說，有民眾晚上發現，捷運信義安和捷運站1號出口前人行道導盲貼片脫落，不規則四處散落，讓視障朋友不知如何是好，夜色昏暗下，一般用路人稍有不慎也可能被絆倒，「難道這是市府給視障朋友回家的路？」

王欣儀說，隔天早上再派助理查看仍未完成修復，稍加使力就掀開，她質疑北市府施工養護品質不僅未能協助視障者，反而徒增危險，倘若民眾絆倒受傷是不是又要申請國賠。她要求市府立即修復並且定期養護，保障視障朋友的行走權益。

對此，新工處養護隊六分隊分隊長蔡府剛說，市府接獲通報後隨即派人改善完成，他也解釋導盲防水PU片是3年前配合營建署計畫，於各縣市試辦後，用來引導視障者過馬路，但今年初經討論後營建署已提出新設計，未來人行道導盲防水PU片將分批汰換為高壓磚，提升導盲效果。