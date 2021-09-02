台中一名黃姓男子透過交友軟體認識一名13歲少女，兩人在網路上約定好在土地公廟見面，並以500元為代價發生一次性關係，豈料，少女母親瀏覽女兒的手機時發現此事，氣到立刻報警。台中地院審後，依妨害性自主罪判4月。

判決書指出，黃男2019年9月間透過聊天交友軟體認識了一名13歲少女，兩人相談甚歡，交換通訊軟體的微信帳號，黃男於2020年3月間凌晨傳訊少女，「妳多久沒有打砲」、「妳要多少、500」、「我打算拿500加油、500給妳」等語。

最終黃男與少女敲定以500元為代價發生一次性關係，同日凌晨少女精心打扮，全妝坐上黃男的車，前往土地公旁在車上發生性行為一次，完事後賺得500元。結果，少女的母親偶然間看了女兒的手機，一看才發現她在微信上與陌生男子相約性交易，憤而報警處理，全案經由台中市政府警察局清水分局報請台中地檢署偵結起訴。

對此，黃男坦承有與少女發生對價性交易，但表明自己不知情少女未滿16歲，倘若知道其僅13歲的話，絕對不會與她性交易；黃男的辯護人則稱，少女的行為較同齡人成熟，且少女在與黃男的對話中也說自己是16歲。

台中地院勘驗證據後，認定少女確有隱瞞年紀之事，但少女赴約時的穿著打扮以及黃男曾在兩人的對話上提及「妳才幾歲而已」等，認定黃男明知少女未滿16歲，依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，處有期徒刑4月。可上訴。