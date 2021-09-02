大陸國家主席習近平2日晚表示，將設立北京證券交易所。大陸證監會後續指出，北京證券交易所上市公司將由創新層公司產生，藉此完善多層次的市場結構，支持中小企業融資。

新浪財經報導，大陸證監會2日晚表示，建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循「證券法」，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

證監會指出，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業發展壯大的內在需要，將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。

證監會表示，北京證券交易所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。