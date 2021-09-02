歐洲議會外交委員會1日通過「歐盟與台灣政治關係與合作報告」暨相關修正提案，並發布新聞稿，建議將「歐洲經貿辦事處」名稱，更名為「歐盟駐台灣辦事處」。民進黨立院黨團今天表示，這個決定非常令人振奮，代表台灣跟歐盟之間的關係，已邁出歷史性的一大步。

民進黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰、蔡易餘，與副書記長陳秀寶、洪申翰共同召開「深化民主同盟，強化台歐關係」記者會。

劉世芳指出，歐洲議會外交委員會於2021年9月1日通過一項「歐盟與台灣政治關係與合作報告」暨相關修正提案，歐洲議會也發布新聞稿，表示除了歐盟將尋求與台灣全面深化夥伴關係，建議歐盟展開雙邊投資協定的評估。更重要的，更建議將原先「歐洲經貿辦事處」的名稱，正式更名為「歐盟駐台灣辦事處」，代表台灣跟歐盟之間的關係，已邁出歷史性的一大步。

蔡適應表示，自1960年開始，許多歐盟內的國家與台灣斷交，TAIWAN成了避諱去談的議題；但在蔡英文總統上任，大力推動台灣與歐盟間的互動之後，台灣的地位和重要性在歐盟內逐漸提升。

他說，「台灣-歐盟政治關係暨合作」報告是歐洲議會首度針對台歐盟政治關係起草的正式文件，這報告包含三大主要重點：

第一，表達中國軍事力量的無限制擴張，對亞太地區已然造成威脅，呼籲歐盟積極主動與國際合作，維護台海和平穩定及鞏固台灣的民主，並將台灣納入歐盟「印太合作戰略」，作為一重要夥伴。

第二，呼籲歐盟執委會準備展開與台灣雙邊貿易投資協定BIA談判。

第三，提議歐盟駐台的歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）應正名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan）。

民進黨團強調，歐洲議會外交委員會通過此報告，是台歐關係新的里程碑，目前順利跨出第一步，之後還需歐洲議會全體大會和歐盟執委會通過執行。台灣跟歐盟是理念相近的夥伴，擁有民主、自由、人權共同信仰價值，民進黨樂觀期待，與歐盟之民主同盟關係可以持續深化。