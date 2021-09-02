美國海軍陸戰隊司令大衛伯傑上將( David Berger)上周三在一段網路會議上表示，F-35B垂直起降型聯合打擊戰機，將可在今年晚些時候出現在日本軍艦上。意即，出雲級突擊艦已經改裝完畢。

USNI報導，伯傑在美國海軍研究所 - CSIS 海事安全網路會議表示：「今年11 月，海軍陸戰隊的 F-35B將可降起在兩艘24000 噸的出雲級艦上，這項計畫類似今年F-35B登上英國皇家海軍航空母艦伊麗莎白女王號(R08HMS Queen Elizabeth)。」

「我們不打算繼續部署F，但我們打算讓陸戰隊的 F-35 從日本艦艇上起飛。」

日本政府於 2019 年提出考慮購買F-35B的計畫，同時也將出雲號(DDH-183) 和加賀號( DDH-184)送塢改裝。據《海軍新聞》(Navy News)報導，出雲號已於今年7月完成第1階段的改裝，甲板強度與耐熱程度都有升級，也在甲板上畫好了降落區標示。

海軍新聞還提到出雲號的第2階段改裝工程，艦首形狀將從目前的梯形改為矩形，以便有更大的F-35B操作空間，艦內艙室也會調整與修改。

因此美軍陸戰隊F-35B在11月的起降，可視為測試出雲號改裝後的效果，也協助自衛隊熟悉戰機與軍艦的工作搭配。日本自衛隊第1架 F-35B 還要等到2023年才會抵達。