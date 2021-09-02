今天(2日)早上抵達的BNT已在檢驗中，食藥署表示最快本月16日就能封緘。(圖／陳麒全攝)

首批BNT疫苗今(2)日上午運抵桃園機場，這批疫苗在盧森堡上貨時，冷凍櫃的外觀上有掛著簡體中文字的「復必泰」字樣的布條，但冷凍櫃從機艙卸下時，布條竟已消失不見。此事引發蔡政府小動作議論，讓網路名人宅神朱學恒憶起BNT採購過程種種怪現象，呼籲「不信真理喚不回，不容青史竟成灰」。

朱學恒在臉書表示，回憶一下，BNT疫苗採購是如何被卡被刁難，連台積電是郭台銘找的，只為了讓採購能成這件事情都放出一堆假消息。買個疫苗救命不急，連標籤都被要求要重新設計的這段過去，還有多少人記得，只記得羅秉成公然說沒有沒有，那這些報導都是假的嗎？我們過去經歷的這一切都是假的嗎？

朱學恒特別指出，現在開始塔綠斑媒體又要開始洗說都是政府配合，都是政府努力好棒棒，但還記得一切的你我，千萬不要忘記。結果搞了半天，為了標籤浪費的時間，又因為民調大幅下跌，現在又轉頭忘記當年的刁難，轉頭塑造執政黨的英明神武。

最後，朱學恒呼籲「但我們不能忘記，我們也不該忘記」，「不信真理喚不回，不容青史竟成灰」。