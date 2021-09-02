清大研發血栓溶解技術獲歐美肯定 發想自海科館「水龍捲」。

國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光研究團隊研發「超音波漩渦溶栓技術」，運用龍捲風般聲波震動原理，進行血栓溶解，獲歐美專利，登上美國國家科學院院刊封面。葉秩光表示，這項研究的發想來自於國立海洋科技博物館的展項「水龍捲」。

海科館長陳素芬表示，得知教授葉秩光的研究發想來自館內展項，全員上下深感榮幸與開心，目前該設施陳設於展廳入口處，為4公尺高的手動漩渦柱體，她說，漩渦為流體的重要特性，除了空氣會產生外，在液態介質（如水）中也是非常重要的性質，舉凡船舶的前進、漁場開發、潮流、海浪、水域安全與防災等議題，漩渦與暗流都是一項非常重要的課題。

這個展項的實驗能讓孩童了解，為何戲水時碰到漩渦，基於安全要遠離，海科館說，除了漩渦外，科學廰內也介紹有水的各種重要性質，如水中的氣泡、溶解與鹽度、水中的聲波傳遞、水的黏滯力、阻力、熱流與潮濕帶、氣壓等，大家都可以在館內細細參觀獲得解答。

陳素芬表示，博物館 Museum 按照字面拆開就是「繆思」的家，她說，繆思是希臘神話中專司靈感的女神，也就表示，博物館其實是一個充滿靈感的殿堂。如今館內設施與展示，可以成為研究的發想，讓世界看到，更能造福因血栓而受苦的人，真的備受欣慰。