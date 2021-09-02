汽車製造商馬亨達（Mahindra）2日預警，受到全球晶片大缺貨影響，9月汽車產量可能減少20％至25％，連帶衝擊營收與獲利，不過牽引機、卡車、公車與三輪車生產不受影響。馬亨達表示，9月汽車部門的廠房有7個工作日沒有生產。