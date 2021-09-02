晶片缺貨拖累 馬亨達9月汽車產量至少減兩成 22:112021/09/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車製造商馬亨達（Mahindra）2日預警，受到全球晶片大缺貨影響，9月汽車產量可能減少20％至25％，連帶衝擊營收與獲利，不過牽引機、卡車、公車與三輪車生產不受影響。馬亨達表示，9月汽車部門的廠房有7個工作日沒有生產。 車市買氣解封 中華車穩居二哥 和勤精機8月營收再創同期新高 #全球 #亨達 #汽車 #產量 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎接Q4需求旺季 盤元大廠聚亨將提升產能 17:102021/09/02 財經 艾達災損上看200億美元 灣區煉油廠重啟運作 04:102021/09/02 全球財經 指數仍有表現空間 布局台股基金掌握機會 14:022021/09/02 財經 缺料風暴襲台 候車期拉長 04:102021/09/02 財經要聞 《電子零件》今年營收成長目標不變 外資評臻鼎-KY目標價108元 13:262021/09/02 財經 8、9月大陸水泥價格調漲 亞泥Q3營運衝刺 17:522021/09/02 財經 全球車用晶片荒、電池荒 智能電動車ETF有望水漲船高 16:012021/09/02 財經 裕日車搶攻後疫情車市 全年力拚3萬台 16:232021/09/02 財經 數位五倍券 9月22日開放綁定 04:102021/09/02 財經要聞 《電機股》電動車、重卡零件增量 和勤8月營收再創同期高 14:512021/09/02 財經 《半導體》晶圓代工價激昂 世界先進再闖天價 12:012021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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