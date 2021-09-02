寶馬（BMW）計劃降低汽車生命周期的排碳量，期望2030年前汽車排碳量至少較2019年的水準減少40％，高於先前減少三分之一的目標。寶馬打算拉高回收和再利用零件的使用比重，預計由30％提高至50％，以協助達成減碳目標。