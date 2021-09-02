寶馬計劃降低汽車生命周期排碳量 22:112021/09/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶馬（BMW）計劃降低汽車生命周期的排碳量，期望2030年前汽車排碳量至少較2019年的水準減少40％，高於先前減少三分之一的目標。寶馬打算拉高回收和再利用零件的使用比重，預計由30％提高至50％，以協助達成減碳目標。 美氣候特使凱瑞與王毅視訊 鼓勵北京加強減碳 優化授信品質、開創多元獲利 臺灣企銀營運穩健增長 #寶馬 #汽車 #排碳量 #計劃 #生命周期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工總與秘魯簽MOU合作備忘錄 共啟商機 20:332021/09/02 財經 《國際產業》賓士導入無化石燃料鋼材 明年投入新車生產 11:272021/09/02 財經 油價、供需緊俏催化 PVC強彈80美元續創新高 16:292021/09/02 財經 缺料風暴襲台 候車期拉長 04:102021/09/02 財經要聞 埃及計劃生產中國科興疫苗 年產10億劑供應非洲 18:252021/09/02 國際 推動淨零碳排 賴清德：需要政府積極作為帶動民間投資 12:592021/09/02 政治 夏末養生就要「水潤」 名醫自製4種天然維生素排毒水 11:132021/09/02 健康 綠色低碳路跑賽事論壇 體育賽事更加環保 14:522021/09/02 體育 花旗發布ESG報告書 衝刺2050淨零碳排目標 10:572021/09/02 財經 陸擬管制碳期貨 中鋼：不影響台灣與國際鋼價 04:102021/09/02 財經要聞 輕量吸塵器打掃不手軟 全新Dyson V12 Detect Slim登台 19:582021/09/02 生活 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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