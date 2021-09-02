楊銘威在《婆婆》演技逼哭許多觀眾。（公視提供）

公視《天橋上的魔術師》劇中阿蓋、阿派一家 入圍三個演員獎項 右起 黃舒湄入圍戲劇節目女配角獎、朱軒洋（中）入圍戲劇節目男配角獎、羅紹謙（中前）入圍戲劇節目新人獎。（公視提供）

簡嫚書跳脫文青形象，在《她們創業的那些鳥事》飾演嬌滴滴的「林美季」非常討喜。（可米傳媒提供）

盧以恩以《天橋》角逐女配角獎。（公視提供）

《我的婆婆》婆媳檔鍾欣凌、黃姵嘉都入圍金鐘獎。（公視提供）

劉品言以《未來媽媽》入圍女配角獎。（三立提供）

男、女配角獎一向競爭激烈被稱「死亡之組」，今年更是都出現兄弟鬩牆、同室操戈的有趣戰況，《我的婆婆怎麼那麼可愛》的大兒子「蘇秉忠」邱凱偉（Darren）、三兒子「蘇秉仁」楊銘威兄弟檔一起入圍男配角獎，對上《天橋》的朱軒洋、《黑喵知情》的梁正群、《若是一個人》林鶴軒；女配角獎也有《天橋上的魔術師》的盧以恩、黃舒湄與《我的婆婆》黃姵嘉、《未來媽媽》的劉品言，以及《她們創業的那些鳥事》的簡嫚書廝殺，戰況激烈！

邱凱偉可說雙喜臨門，除了還沈浸在新手爸爸的喜悅中，更一舉入圍金鐘，應驗了俗話「娶某前、生子後」運氣最好，他開玩笑說，「上禮拜買了彩金27億的威力彩沒中，或許就在等這個吧！其實入圍感覺比中了威力彩還開心，自己多年的努力付出還真的被看見了！」他說，其實心情很複雜，「這一路上走了這麼多年，從有幻想到不敢奢望，只想好好把握每一個劇本，演活故事裡的角色，把故事的精神好好傳遞下去，透過這次《我的婆婆》這部戲讓我有機會飾演一個平常沒挑戰過角色，我想每一位演員在等待的就是一個好劇本、好角色、好的導演和團隊，說實在的當聽到入圍名單有自己時，只想趕快告訴在天上的爸爸，因為我答應過他會在這一行拼出好成績，讓他感到驕傲。」

楊銘威在《我的婆婆》演活浪子老三，尤其後期演出中風後的演出逼哭無數觀眾，他昨知道入圍時正在幫女兒洗澡，「有點慌亂。但很開心可以入圍、很感人，出道14年終於可以參加金鐘獎，謝謝大家有看到婆婆的努力。」

最受矚目的新生代男星朱軒洋不負眾望以《天橋》入圍，他昨正在準備新戲《逆局》宣傳工作，梳化時聽到工作同仁開心大喊，「剛好在吃仙草粉圓，聽到自己入圍，微笑了一下繼續吃下一口」，他收到很多朋友的簡訊祝賀，聽到《天橋》入圍很多獎項，也很替導演跟劇組的夥伴開心，希望能夠為《天橋》抱回獎項，現在先努力宣傳準備要上檔的《逆局》。

林鶴軒曾獲台北電影獎男配角獎肯定，這次再以《若是一個人》入圍金鐘獎，他說入圍當下正在為了下一個工作開會，完全忘了是公布入圍的日子，「工作結束的時候還刻意騎車在外頭繞了好久再回家，為了讓自己激動的情緒冷靜一點；首先要感謝《若是一個人》導演、編劇小杜哥的知遇之恩，在獲得這個角色之前，沒有人會認為我可以演除了宅男和學生以外正經一點的角色，只有小杜哥相信我，他說他眼中看見的我不一樣，這給我在表演上很大的信心，謝謝小杜哥筆下的張一瑞，給了我一個媒介去宣洩作為演員的我當下喜怒哀樂，也感謝我最完美的搭檔孫可芳，她沈穩內斂的表演讓我和她在演對手戲的時候只有滿滿的心安，我們給彼此很多鼓勵還有力量，在拍攝之前我們不熟，但拍完之後好感情從戲裡蔓延到了戲外，感謝她掏出真心給我和一瑞，比起我自己，我更希望她能夠得獎也更應該得獎。」

文青才女簡嫚書跳脫形象，在《她們創業的那些鳥事》中改走性感火辣路線，飾演講話娃娃音、動不動就在台詞中加入「人家」的嬌滴滴「林美季」，突破形象的討喜演出是該劇最大亮點，也備受觀眾喜愛，該劇被評審點名多顆遺珠，而她身為唯一入圍演員獎項的珍珠，特別感謝評審的肯定，「能夠入圍真的是很開心的一件事情！」她美季上身，俏皮錄下一段語音：「人家好想拿拿看獎座到底有多重！」

黃姵嘉表示，很開心《婆婆》到這麼多人喜愛，可以遇到一部好戲是一件很棒的事情，「謝謝鄧導，慧玲姐和所有工作人員的付出，要掌握喜劇的節奏很不容易，沒有想到可以入圍！謝謝婆婆欣凌姊讓小鷗可以擺脫衰運，也恭喜她入圍女主角，謝謝金鐘獎的評審，我會更努力的！」

以《未來媽媽》入圍女配角的劉品言，劇中飾演一位女強人，「要先謝謝評審們，真的很開心，某個程度上，也算沒有愧對這麼好的角色、劇本還有團隊，真的好喜歡當演員，希望可以一直這麼演下去，然後可以一直入圍，要是還能順帶拿個獎，當然就更好了。」

盧以恩演活《天橋》中個性直率、灑脫、勇敢說愛的青少女馬小蘭，她說朋友傳來入圍訊息時，她正開車中，「瞬間湧出各種感謝。感謝能在公視長大，感謝雅喆導演，還有《天橋》的大家。能夠在金鐘再見面，很興奮也很期待，謝謝馬小蘭，我愛她！」

黃舒湄在《天橋》飾演阿派、阿蓋的媽媽，劇中同時是小兒麻痺症患者。她表示，這角色讓她對「表演」有很大的反省，「破除微歧視，希望殘、病、障、性，不會再是表演競技的門票，我們能創造『機會均等、沒有弱勢』的社會。謝謝評審的肯定與《天橋》的劇組，謝謝大家」。