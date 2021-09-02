根據《美麗島電子報》8月國政民調，總統蔡英文信任度回升，從48.6％上升至55％。媒體人吳子嘉認為，是因為BNT來了，大家又回來了。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨、蔡英文的韌性非常強，這就是芒果乾的效應。

該民調顯示，蔡英文的信任度從7月的48.6%，上升到8月55.1%，增加近7個百分點，主因是民眾有BNT疫苗到貨的預期心理。有55%滿意蔡英文施政，從7月的49.6%上漲5.4個百分點；而不滿意蔡英文施政的為43.3%，從7月的48.4%下滑5.1個百分點。

針對吳子嘉分析認為，蔡英文的信任度上升，是因為BNT來了，支持者又回來了。沈富雄在《深喉嚨ONLINE》節目中卻認為，蔡英文的韌性度是非常高的，這就是芒果乾的效應。國民黨若要讓蔡英文不能翻身， 光是批疫苗、疫情等是殺不死的，就像蚯蚓，不要看它小，切了還會動，比如一旦芒果乾的效應一下來，民調馬上會彈回來。因此國民黨2024、甚至2022要贏，光是這樣的力道，還不夠強。因為民進黨的韌性非常強。

吳子嘉認為，是疫苗政策討好年輕人，讓民進黨好感度升高。沈富雄卻認為，他沒辦法認為就是這個因素。至於民進黨為何民調會上升？沈富雄指出，一旦沒有把民進黨民調壓下去的原因，民進黨民調當然就會上來，但它的民調也不會上升很高，因為畢竟大家對民進黨的惡感還在。