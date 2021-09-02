今天（9月2日）中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約視頻會見美國總統氣候問題特使凱瑞。楊潔篪表示，中美對抗不符合任何一方的利益，希望美方切實糾正錯誤做法，和中方一道推動中美關係早日重返正軌；中方願和美方合作，促進《巴黎協定》實施。

據中國外交部官網消息，楊潔篪表示，一段時間以來，由於美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，中美關係遭遇嚴重困難。中方對這些行為堅決反對、更堅決應對。「中美對抗不符合任何一方的利益。中美還是要相互尊重，和平共處，妥處分歧，互利共贏，這符合中美兩國人民和世界各國人民根本利益。」

楊潔篪表示，希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，客觀理性地看待中國和中美關係，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。

楊潔篪說，中方對同美方溝通對話和務實合作秉持開放態度。中美可以加強在氣候變化、疫情防控、經濟復甦等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。同時，合作必須是雙向、互利的。

楊潔篪說，中國正在貫徹新發展理念。中方高度重視應對氣候變化問題，已經採取了一系列應對氣候變化的重大戰略決策和有力舉措，展示了積極、堅定的態度。中國尊重各國的發展權和選擇權，中國自身的發展權和選擇權也必須得到尊重。中方願同美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進《巴黎協定》全面有效實施。

凱瑞表示，美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了《巴黎協定》。美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。