百特收購Hill-Rom 交易價值124億美元 22:122021/09/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醫療用品大廠百特（Baxter）2日同意全現金收購美國醫療技術公司Hill-Rom，交易價值約達124億美元。百特將以每股156美元的價格收購Hill-Rom，較後者7月27日收盤價溢價26％。百特稱這起交易能擴大公司的醫療產品組合與服務。 《國際產業》ParshipMeet拚明年IPO 估值35億歐元 港股恒指開盤大漲逾200點 科網股齊漲 #百特 #Hill #Rom #收購 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米汽車註冊 10年砸百億美元 04:102021/09/02 焦點新聞 聯電股價續創近21年新高 矽統持股市值189億元 11:182021/09/02 財經 《韓股》觀望美非農就業 韓股連4漲恐止步 12:012021/09/02 財經 全民動員連根拔除「綠癌 」小花蔓澤蘭每公斤收購5元 12:012021/09/02 寶島 《國際產業》電動腳踏車需求夯 Van Moof籌資1.28億美元 11:102021/09/02 財經 股匯不同調 新台幣連五升 16:222021/09/02 財經 全球車用晶片荒、電池荒 智能電動車ETF有望水漲船高 16:012021/09/02 財經 目標募資10億美元 印度叫車服務Ola擬上市 04:102021/09/02 全球財經 中經院證實 台中購物節有效帶動在地經濟發展 17:592021/09/02 生活 艾達災損上看200億美元 灣區煉油廠重啟運作 04:102021/09/02 全球財經 阿波羅基金收購美國Yahoo 原大股東Verizon保留10％持股 15:022021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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