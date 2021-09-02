醫療用品大廠百特（Baxter）2日同意全現金收購美國醫療技術公司Hill-Rom，交易價值約達124億美元。百特將以每股156美元的價格收購Hill-Rom，較後者7月27日收盤價溢價26％。百特稱這起交易能擴大公司的醫療產品組合與服務。