基於歐元區疫苗接種率高與經濟好轉，分析師預期歐洲央行（ECB）將於12月宣布縮減購債規模，追隨美國聯準會（Fed）的腳步。

聯準會主席鮑爾日前宣布，量化寬鬆（QE）將在2021年底前開始退場。歐洲央行預計9日召開貨幣政策會議，分析師認為央行官員將再多觀察幾個月，才會採取行動。

安盛（AXA）投資管理公司首席經濟學家莫埃克（Gilles Moec）表示，預期歐洲央行將在12月宣布縮減購債。

野村歐洲經濟學家贊加雷利（Chiara Zangarelli）的看法與莫埃克相呼應。除了經濟狀況外，央行亦希望再看看未來幾個月的疫情發展。

歐洲央行在2020年3月推出1.85兆歐元「緊急疫情資產收購計畫」（PEPP），援助受疫情重創的經濟，該計畫於2022年3月到期。

歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）日前受訪時指出，9月離現行購債計畫退場還「非常遙遠」，暗示宣布縮減購債規模還需要幾個月的時間。

花旗集團歐洲經濟學家梅尼耶特（Guillaume Menuet）表示，現在談論歐洲購債規模是否會大幅降低還為時過早，預期央行將暗示第四季前購債速度仍維持強勁，2022年第一季才開始減少。

安盛的莫埃克亦預期PEPP在2022年3月結束，接下來的重點是如何處理資產購買計畫（APP）。2020年3月疫情襲擊歐陸時，歐洲央行維持該項計畫，目前每個月購債200億歐元。歐洲央行利用APP與PEPP支撐歐元區19國的經濟。

貝倫堡銀行（Berenberg）經濟學家費德勒（Salomon Fiedler）表示，APP估計將持續至2023年，並可能在2023年第四季首度升息。不過野村的贊加雷利認為，在PEPP結束後，歐洲央行可能擴大APP的規模，預期相關細節將於12月的例會宣布。