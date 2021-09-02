半導體缺貨延燒 福特再削減美國卡車產能 22:122021/09/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球半導體缺貨危機持續威脅汽車製造商，美國第二大汽車廠福特打算繼續削減本土卡車產能。福特宣布，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）卡車工廠在9月6日至13日，三班制將減至一班，密蘇里州堪薩斯市組裝廠的F150線將停工1周。 帶動「聯家軍」紅不讓 聯電股價 創近21年新高 海通國際初評聯電喊買 目標價直逼三位數 #卡車 #福特 #缺貨 #削減 #產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本真子公主不辦婚禮 隨夫定居美國 04:102021/09/02 話題觀察 迎接Q4需求旺季 盤元大廠聚亨將提升產能 17:102021/09/02 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 04:102021/09/02 財經要聞 大成要砸10億蓋植物肉廠 二年後投產產能目標20億元 19:342021/09/02 財經 慶祝美軍完全撤離阿富汗 塔利班遊行展示掠奪美軍裝備 04:052021/09/02 國際 《半導體》漲價題材發燒 台積高檔有撐、聯電再闖高 10:362021/09/02 財經 《生醫股》松瑞藥H2樂觀 填權息路順風 12:352021/09/02 財經 指數仍有表現空間 布局台股基金掌握機會 14:022021/09/02 財經 京東方董座抱屈市值被低估 買億元庫藏股 17:192021/09/02 財經 聯電股價續創近21年新高 矽統持股市值189億元 11:182021/09/02 財經 和勤精機8月營收再創同期新高 16:532021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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