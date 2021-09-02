全球半導體缺貨危機持續威脅汽車製造商，美國第二大汽車廠福特打算繼續削減本土卡車產能。福特宣布，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）卡車工廠在9月6日至13日，三班制將減至一班，密蘇里州堪薩斯市組裝廠的F150線將停工1周。