惠譽：阿富汗經濟恐崩跌 22:122021/09/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構惠譽旗下研究部門Fitch Solutions在報告指出，美國撤軍與塔利班重掌政權，可能讓阿富汗經濟急速崩跌，預期本財年阿富汗國內生產毛額（GDP）可能緊縮9.7％，次年再下滑5.2％。該機構原本預估阿富汗本財年經濟可望擴張0.4％。 《商情》豆油走弱 大馬棕櫚油連三跌 卡位第四季旺季列車 陸股、美股多頭常勝軍出列 #阿富汗 #惠譽 #崩跌 #本財 #信評機構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股吸金 那斯達克創歷史新高 08:542021/09/02 財經 《商情》需求拖累 BDI指數續跌近3％ 10:022021/09/02 財經 ADP就業報告低迷 美元跟跌 04:102021/09/02 全球財經 8月台灣PMI 微跌至62.1 04:102021/09/02 財經要聞 相隔六年 微軟10月推Win 11 04:102021/09/02 全球財經 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 04:102021/09/02 產業財經 《韓股》韓股跌近1％ 止步連4漲 15:592021/09/02 財經 社評／大陸娛樂圈戴上緊箍咒 04:102021/09/02 焦點新聞 疫情捲土重來 陸製造業PMI 18個月新低 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》紐約棉花跌至一周低點 10:192021/09/02 財經 國際疫苗接連到 施打人數崩跌 高端股價跌逾3％ 09:492021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 傳2奈米晶圓廠將落腳台中 台積電回應了 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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