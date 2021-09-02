信評機構惠譽旗下研究部門Fitch Solutions在報告指出，美國撤軍與塔利班重掌政權，可能讓阿富汗經濟急速崩跌，預期本財年阿富汗國內生產毛額（GDP）可能緊縮9.7％，次年再下滑5.2％。該機構原本預估阿富汗本財年經濟可望擴張0.4％。

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