由於大陸加強對上市公司的監管，網路、科技和補教業等中概股齊遭重挫，其中補教巨頭新東方跟好未來今年暴跌了約90%，但摩根士丹利分析師認為，隨著補教業在這次風波過後，業務性質逐漸轉向職業培訓，未來有望出現兩位數的漲幅。

《CNBC》報導，在美上市的大陸補教巨頭新東方和好未來股價大幅回落，原因是大陸禁止補習班於周末和節慶假日營業，且要求轉為非營利組織，但摩根士丹利分析師Elsie Sheng和Sheng Zhong在報告中仍看好2家公司的前景發展，稱他們有充沛的資金來拓展新業務。

摩根士丹利將新東方的評級上修至「優於大盤」，雖說目標價下修至3.5美元，但仍看好該公司股價再飆升55%，報告中指出，新東方不僅已經開設藝術、演講等課程，還擬開設舞蹈、音樂和書法等課程。

另外，好未來有80%的獲利均源自課後輔導，摩根士丹利將評級上修至「中立」，且認為儘管下修至每股5.4美元的目標價後，好未來仍有約7%的上行空間，但分析師表示，新業務的發展仍需要一段時間。

摩根士丹利分析師指出，大陸補教業未來的獲利將基於職業培訓，主要是大陸也重視該行業，計畫將其發展為全國性質的大型考試體系。