美國勞工部周四(2日)公布截至 8 月 28 日，上周初領失業金人數34萬人，為2020年3月以來最低水準，顯示勞動力市場正從新冠疫情衝擊朝著疫情前水準恢復，美股3大期指盤前上揚。美股周四上漲40.53點、以 35353.06點開出，蘋果漲逾1%。

截至台灣時間2日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲116.38點或0.33%、暫報35428.91點；標普500指數上漲18.26點或0.40%、暫報4542.35點；那斯達克指數上漲53.75點或0.35%、暫報15363.13點；費城半導體指數上漲8.37點或0.25%、暫報3408.32點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲0.09%、暫報734.75美元；台積電ADR股價上漲0.41%、暫報120.95美元；聯電ADR股價跌0.63%、暫報11.76美元。NVIDIA股價跌0.12%、暫報224.15美元，AMD股價跌0.37%、暫報109.58美元。

截至 8 月 28 日當周，初領失業金人數34萬人，優於市場預期的34.5萬人，這是自2020 年 3 月 14 日以來最低水平。續領失業金人數275 萬人，較前值修正後減少16 萬人，這也是疫情以來最低水準。

Bleakley 諮詢集團首席投資長Peter Boockvar表示，去年3月爆發疫情以來，隨著經濟復甦加緊腳步，現在已經很難在任何希望擴張的企業聽到難以找到工作的機會，所以續領失業金人數下降是相當合理的。