中共總書記習近平近期多次引用毛澤東曾提出的「共同富裕」理念，要求調節貧富差距，鼓勵高收入人群及企業回報社會，大陸官方隨即著手推進一系列配合政策，大陸各地企業亦紛紛響應。據外媒統計，至8月底的兩周內已至少有73家在港、滬、深上市企業公布財報時使用了「共同富裕」一詞，其中包括平安保險、美團及中國行銀等。另外，阿里巴巴也宣布將在2025年前投入1000億元人民幣，助力共同富裕，積極響應中共中央政策。

據香港《經濟日報》引述外國財經媒體指出，在所調查4000多份財務申報文件中，上述73家上市公司佔總數不2%，但這些企業卻是中國最具影響力的公司。以美團為例，它在提交的文件中表示，將「全力履行共同富裕的社會責任」。

在周一的財報電話會議上，美團創辦人人王興更出，「共同富裕」已扎根在美團的DNA，甚至體現在公司名字之上。他解釋，「美」代表「更好」，「團」代表「一起」，所以美團意思就是「一起變得更好」。不過，他也表示，集團因應各項監管而調整業務運作，此舉短期內或對生意有潛在衝擊，公司可能面臨巨額罰款。

不過，王興一連串虛無飄渺的空話還遭到網民的嘲諷：不需要美團拿真金白銀去搞共同富裕，麻煩把每位外賣員的3元人民幣的商業保險金做好就行。

近年發展快速的新興電子商務公司拼多多此前宣布將把15億美元的未來利潤用於公益事業，也承諾出資致力於農業發展，直至投入100億元人民幣，成為中國對科技業採取全面監管整治行動以來，最新一家高調啟動慈善項目的中國科技企業。

網路巨頭騰訊上個月表示，將現時用於社會責任項目的資金增加1倍，達到約150億美元。8月18日宣佈再增500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等領域提供助力。

阿里巴巴據報導啟動了「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。十大行動將包括加大科技投入，扶持中小微企業成長，助推農業產業化建設，促進城鄉數字生活均等化，縮小數字鴻溝，支持基層醫療能力提升與成立200億共同富裕發展基金等等。