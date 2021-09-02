靠暗號「陪酒」！便衣警突襲 驚見4辣妹緊貼酒客

全台目前仍處二級警戒，八大行業尚未復業，高雄市苓雅區竟有私人招待所假冒餐廳營業，實則提供小姐在旁陪侍，1日凌晨經警方突襲，發現現場無依規設立隔板，已違反防疫規定，依規定舉發函送裁罰，將對店家斷水斷電嚴防故態復萌。

苓雅分局指出，日前接獲舉報，稱一處私人招待所假扮成餐廳，不僅有女侍陪喝酒，甚至出入管制森嚴，只有熟客能進入外，還須報上幹部暱稱等通關密語才允許入內消費。

警方經幾日埋伏，便衣警察於1日凌晨突襲進入館內，隨即表明身分，要求店家配合調查，警方指出，到場時店內共計5桌，有約20餘名客人，不僅座位未採梅花座，也有多位男女並肩而坐，其中還有4位爆乳正妹陪喝酒，毫無社交距離可言，桌上也無依規定等距設立塑膠隔板，均已違反防疫規定。

警方表示，該店家未落實防疫規定，擅自營業，目前向負責人依違反傳染病防治法開出舉發單，函送市府局處依法裁處，並執行斷水斷電，嚴防店家再有偷營業的可能。