黃子佼（中）主持的《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目及主持人獎。（八大提供）

第56屆電視金鐘獎入圍名單今(2日)公布，八大電視今年共獲得4項獎項入圍肯定，包括《台灣第一等》主持人竇智孔入圍生活風格節目主持人獎，《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目獎及主持人獎，《她們創業的那些鳥事》簡嫚書則入圍戲劇節目女配角獎。出道多年，首次入圍的竇智孔自爆：「從來沒有想過！」黃子佼則表示：「這是我代表作 !」

竇智孔去年接下八大第1台《台灣第一等》節目主持棒，今年即入圍「生活風格節目主持人獎」，入圍名單揭曉同時，《台灣第一等》正結束在南投的外景拍攝，收工回花蓮路上，他從節目製作人口中獲知這項喜訊時，驚訝又開心。竇智孔透露，聽到消息的第一刻，感覺有點不太真實，笑說腦中閃過的都是《台灣第一等》節目製作人尖叫的畫面。

出道20幾年，先以歌手身分進入演藝圈，之後跨足戲劇、主持，對於首次入圍金鐘獎，竇智孔自爆：「從來沒有想過！」他謙虛表示：「我覺得八大電視對我太好了！讓我可以在台灣走透透，認識每一個鄉鎮、每一個環境，每一個在地的佼佼者，我覺得這樣的生活是很不錯的，不管怎麼樣我都樂在其中！」直呼自己能有機會入圍是沾節目的光。

另外，由黃子佼主持的《一個都不能少》，藉由明星號召素人同學回母校暢談校園往事，黃子佼在得知入圍消息後，開心表示：「去年記者會我說，這是我代表作了。一個打幾十個素人加一位大來賓，極度燒腦，爽度難度兼備，有笑有淚也有累，而我最感謝製作單位與八大電視投資它，我非常希望節目獎能得。謝謝評審。黃子佼職人繼續奮鬥。」

《一個都不能少》製作人柯寶兒也感謝說：「謝謝評審與八大電視，謝謝八大電視的慧眼，支持製作優質節目，給予友松最大的創作空間，我們期待，再續前緣，一個都不能少。」