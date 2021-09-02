全球航運貨櫃市場缺船，台船（2208）1日公告將自建大約4艘2800TEU貨櫃船，造船預算約50～77億元，布局船舶租賃業務搶攻貨櫃航運商機。

台船曾為長榮海運B-type、陽明海運C-type各建造10艘此型2800TEU貨櫃船，屬於亞洲航線熱門支線船型主力，分別登上英國皇家造船工程師學會（RINA）2017與2020年世界名船錄之封面。

台船表示，參考日本船廠搭配自有船東提供船舶租賃業務，以配合造船景氣調整船廠產能的商模，台船董事會決議通過自建支線型貨櫃船一批，布局船舶租賃業務搶攻貨櫃航運市場商機，以突破航運景氣循環，與低價競爭對造船產業不利的窘境，增加營收獲利。

台船近年透過業務轉型、內部改造及完成增資計畫，聚焦國艦國造、離岸風電、商船本業等三大事業區塊，今年來連續七個月獲利，朝全年轉盈目標努力。台船前七月稅前盈餘6116萬元。